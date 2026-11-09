سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت دو متهم به سرقت خودرو در محدوده پارک شیان خبر داد که پس از ردیابی خودروی مسروقه از طریق سامانه GPS و تعقیب پلیسی، با شلیک تیر هوایی متوقف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حمید کلانتری در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی سواری از سوی مالک آن به کلانتری ۱۲۸ تهران‌نو، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گفته وی، با توجه به مجهز بودن خودرو به سامانه ردیاب، مأموران با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده از سوی شاکی، موقعیت خودرو را شناسایی و عملیات تعقیب را آغاز کردند.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران سرانجام خودروی مسروقه را در محدوده پارک شیان مشاهده کردند و برای متوقف کردن آن یک تیر هوایی شلیک کردند. در جریان این عملیات، دو مرد حاضر در خودرو دستگیر شدند و وسیله نقلیه نیز توقیف شد.



کلانتری خاطرنشان کرد: متهمان به همراه خودروی کشف‌شده برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شدند و رسیدگی قانونی به پرونده ادامه دارد.