پخش زنده
امروز: -
رقابتهای ووشوی یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه قم با مشخص شدن قهرمانان چهار وزن مختلف در خانه ووشوی استان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقاتی که در خانه ووشوی استان قم برگزار شد، ورزشکاران در چهار وزن مختلف به رقابت پرداختند و در نهایت نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.
بر اساس نتایج اعلامشده، محمدطه شعبانزاده در وزن ۶۰ کیلوگرم، سیداحمد موسویپور در وزن ۶۵ کیلوگرم، حسین مهربان در وزن ۸۰ کیلوگرم و احمد احمدی در وزن بیش از ۸۰ کیلوگرم عنوان نخست را از خود اختصاص دادند.
این رقابتها با بهرهگیری از داوران رسمی و بر اساس آخرین شیوهنامههای داوری برگزار شد و به عنوان بخشی از برنامههای یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه قم برگزار گردید.