به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقاتی که در خانه ووشوی استان قم برگزار شد، ورزشکاران در چهار وزن مختلف به رقابت پرداختند و در نهایت نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، محمدطه شعبان‌زاده در وزن ۶۰ کیلوگرم، سیداحمد موسوی‌پور در وزن ۶۵ کیلوگرم، حسین مهربان در وزن ۸۰ کیلوگرم و احمد احمدی در وزن بیش از ۸۰ کیلوگرم عنوان نخست را از خود اختصاص دادند.

این رقابت‌ها با بهره‌گیری از داوران رسمی و بر اساس آخرین شیوه‌نامه‌های داوری برگزار شد و به عنوان بخشی از برنامه‌های یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه قم برگزار گردید.