به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان مراسم وداع با شهید گمنام دفاع مقدس در مدرسه نیایش و هنرستان میهن شهرستان اهواز برگزار شد.

در این مراسم‌ها شرکت کنندگان ضمن میثاق دوباره با آرمان‌های شهیدان والامقام بر ادامه راه امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تاکید کردند.

به گفته مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان همزمان با ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس در استان خوزستان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.