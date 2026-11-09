سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای موفق طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز و کشف ۴۱ قبضه سلاح جنگی وشکاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان از کشف ۴۱ قبضه سلاج جنگی وشکاری در استان خبر داد.

وی با اشاره به جرم بودن نگهداری هر گونه سلاح بدون مجوز ازهم استانی ها خواست در صورت نگه داشتن سلاح گرم برای اخذ مجوز قانونی اقدام کنند.

فرمانده انتظامی استان با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان سلاح و مهمات و نگهدارندگان غیرمجاز اسلحه گفت: بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۴۰۴، حمل، نگهداری، خرید یا فروش سلاح گرم بدون مجوز رسمی جرم بوده و مجازات آن بین ۲ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که در موارد خاص نیز مجازات شدیدتری اعمال می‌شود.