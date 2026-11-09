سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت متهمی با سابقه متعدد سرقت در محدوده تهرانسر خبر داد که پس از فرار با خودروی سرقتی و بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس، در جریان تعقیب و گریز بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علایی گفت: مأموران کلانتری ۱۵۰ تهرانسر هنگام گشت‌زنی در اتوبان لشکری به یک دستگاه پژو ۲۰۶ مشکوک شدند و پس از استعلام پلاک متوجه شدند خودرو پیش‌تر به سرقت رفته است.

وی ادامه داد: متهم پس از ورود به محدوده پل صنایع هوایی، خودرو را رها کرد و به‌صورت پیاده گریخت، اما در نهایت دستگیر شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم سابقه طولانی زندان و سوابق متعدد سرقت دارد همچنین به گفته پلیس، او با دریافت خودرو‌ها به‌صورت امانت، از همان خودرو‌ها برای ارتکاب سرقت استفاده می‌کرده است.

متهم و خودروی کشف‌شده برای ادامه تحقیقات به پایگاه پنجم پلیس آگاهی منتقل شدند.