نخستین دوره مسابقات استانی کشتی فرنگی نونهالان، در راستای تحقق اهداف طرح ملی «نبض محله» و با رویکرد توسعه ورزش محله‌محور، کشف استعداد‌های ناب ورزشی و ترویج فرهنگ پهلوانی، در استان بوشهر برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: رویداد بزرگ ورزشی کشتی فرنگی نونهالان در اجرای طرح ملی «نبض محله» که به نام و یاد ۶۴ شهید والامقام و سرافراز جنگ رمضان استان بوشهر متبرک شده است، سوم آذر ۱۴۰۵ به میزبانی خانه کشتی برادران شهید میرسنجری بوشهر برگزار خواهد شد.

سید مهدی هاشمی تصریح کرد: هدف اصلی ما در این طرح، تقویت ورزش پایه، ایجاد عدالت و فرصت‌های برابر برای نونهالان عزیز در تمامی محلات، و همچنین زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای سرافراز است.

وی شرایط سنی شرکت‌کنندگان را اینگونه تشریح کرد: متولدان ۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۱۰ دی ۱۳۹۳ به صورت عادی و متولدان ۱۱ دی ۱۳۹۳ تا ۱۰ دی ۱۳۹۴ با ارائه رضایت‌نامه محضری ولی و گواهی پزشکی مجاز به شرکت در این مسابقات هستند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر عنوان کرد: این رقابت‌ها در ۱۲ وزن مختلف از ۳۰ تا ۸۵ کیلوگرم برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: از تمامی خانواده‌های گرامی، مربیان دلسوز و فعالان ورزشی دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این رویداد، حامی انگیزه و نشاط فرزندان این مرز و بوم باشند. علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به هیئت‌های کشتی در سراسر استان مراجعه کنند.

هاشمی گفت: امیدواریم با اجرای طرح ملی «نبض محله»، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت اجتماعی، نشاط عمومی و پرورش قهرمانان فردای میهن عزیزمان برداریم.