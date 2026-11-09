رئیس کل دادگستری استان اصفهان بر ضرورت دریافت مجوز و رعایت ضوابط قانونی از سوی بلاگر‌ها و فعالان فضای مجازی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام جعفری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: صفحات متخلف و بدون مجوز در صورت ارتکاب تخلف قانونی مسدود و برای صاحبان آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی وضعیت فعالیت بلاگر‌ها و دیگر تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی گفت: استفاده صحیح از این فضا می‌تواند دستاورد‌های خوبی داشته باشد، اما مدیریت آن از سوی افراد مجرم و متخلف می‌تواند خسارت‌بار باشد.

حجت الاسلام جعفری افزود: بر اساس تصمیم این نشست، افرادی که بدون مجوز در فضای مجازی فعالیت مستمر و پرمخاطب دارند، باید برای دریافت مجوز‌های لازم اقدام و ضوابط قانونی را رعایت کنند.

وی همچنین هشدار داد: با افرادی که محتوای مجرمانه علیه امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اخلاقی و هنجار‌های عمومی تولید کنند، طبق قانون برخورد و علاوه بر مسدودسازی صفحات، برای آنان بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از فعالان بدون مجوز خواست فعالیت غیرمجاز خود را متوقف و برای دریافت مجوز‌های قانونی اقدام کنند و تأکید کرد: افرادی که در چارچوب مجوز‌ها و مقررات فعالیت کنند، مورد حمایت دستگاه‌های متولی، قضایی و انتظامی قرار می‌گیرند.