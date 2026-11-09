به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی گودرزی گفت: قطعی برق این روستا‌ها در سه منطقه استان شامل کهنه جلگه در بخش مانه، سوخسو هاشم و گریوان گزارش شده بود که با تلاش نیرو‌های امدادی مشکل برق همه این روستا‌ها برطرف شد.

وی افزود: از این تعداد ۳۶ روستا در منطقه کهنه جلگه، ۱۸ روستا در سوخسو هاشم و ۱۸ روستا در منطقه گریوان قرار داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان گفت: ۴۰۰ تیم عملیاتی از دستگاه‌های خدمات رسان برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش هستند.

گودرزی ادامه داد: همچنین ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان برای استفاده در حوادث احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند.

وی گفت: هم اکنون همه راه‌های مواصلاتی استان باز و هیچ گونه مشکلی در تردد نداریم.