معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی، سلامت و محیط زیست در دانشگاه‌ها گفت: توجه به این اصول نباید صرفاً به آموزش‌های اجباری یا تشکیل کمیته‌های اداری محدود شود، بلکه باید به یک باور و رفتار پایدار در میان دانشجویان، استادان و مدیران دانشگاهی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدابراهیم گلدانساز در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و تلاش‌های فعالان حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست افزود: تجهیزات و مواد شیمیایی نقش تعیین‌کننده‌ای در دقت و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دارند و دسترسی به تجهیزات دقیق و مواد قابل اعتماد، زمینه انجام مطلوب تحقیقات تجربی را فراهم می‌کند.

وی با طرح این پرسش که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور تا چه اندازه با اصول ایمنی، سلامت و محیط زیست آشنا هستند، گفت: گاهی در فیلم‌های معرفی دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، صحنه‌هایی دیده می‌شود که نشان‌دهنده فاصله برخی محیط‌های دانشگاهی با حداقل استاندارد‌های ایمنی است.

گلدانساز با بیان اینکه این مسئله تنها به محیط دانشگاه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: حتی در برخی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از پایان تحصیل در آنها فعالیت می‌کنند، رعایت حداقل‌های ایمنی و استاندارد‌ها با ضعف‌هایی همراه است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت توجه به الزامات ایمنی در مسیر تولید و تجاری‌سازی فناوری افزود: به نظر می‌رسد رویکرد نتیجه‌گرایانه و تلاش برای رسیدن سریع به دستاورد‌های اقتصادی، گاهی موجب غفلت از مسیر صحیح دستیابی به نتیجه شده است؛ در حالی که تجاری‌سازی بدون توجه به سلامت نیروی انسانی، ایمنی و ملاحظات زیست‌محیطی نمی‌تواند به تولید باکیفیت منجر شود.

وی ادامه داد: چگونه ممکن است کشوری که در حوزه‌های مختلف فناوری پیشرو است، در برخی زمینه‌ها اهمیت محیط زیست، کاهش ردپای کربن و حتی موضوعاتی مانند واکسیناسیون با تردید مواجه شود؟ این مسائل نشان می‌دهد که در خاستگاه و نگاه ما به علم و تولید، گاهی اشکالاتی به وجود آمده است.

گلدانساز با تأکید بر اینکه توجه به ایمنی، سلامت و محیط زیست در نهایت کیفیت محصولات و دستاورد‌های علمی را ارتقا می‌دهد، گفت: انسانی که نسبت به محیط پیرامون خود آگاهی و حساسیت دارد، در تولید و فعالیت حرفه‌ای نیز دقت بیشتری به خرج می‌دهد؛ از این رو، این موضوع در دانشگاه‌های ما همچنان نیازمند توجه جدی است.

وی با طرح این موضوع که آیا آموزش اجباری اصول ایمنی در دوره‌های کارشناسی و دکتری می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد، افزود: شاید لازم باشد آموزش و فرهنگ‌سازی از سال‌های پیش از ورود به دانشگاه آغاز شود تا رعایت این اصول نه به‌عنوان یک تکلیف، بلکه به‌عنوان بخشی از رفتار و بینش افراد نهادینه شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با تأکید بر مسئولیت ساختار مدیریتی دانشگاه‌ها در این زمینه اظهار کرد: مدیران دانشگاهی باید ایمنی، سلامت و محیط زیست را به‌عنوان یک اصل اساسی در نظر بگیرند و مسئولیت مشخص و روشنی برای آن تعریف کنند.

وی افزود: اگر پس از سال‌ها قرار باشد ساختار مرتبط با ایمنی و سلامت را صرفاً ذیل یک کمیته قرار دهیم، در واقع جایگاه موضوعی اساسی را تنزل داده‌ایم؛ در حالی که این حوزه باید از جایگاه سازمانی و مدیریتی متناسب با اهمیت خود برخوردار باشد.

گلدانساز با بیان اینکه توجه به حفظ نیروی انسانی باید در نظام آموزش عالی و صلاحیت‌های حرفه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: خروجی‌های دانشگاه‌ها زمانی می‌توانند وارد محیط کار و فعالیت حرفه‌ای شوند که باور و شناخت لازم درباره اهمیت حفظ سلامت و ایمنی نیروی انسانی را داشته باشند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه و برگزارکنندگان مراسم، ابراز امیدواری کرد: دانشگاه‌ها به جایگاه و اهمیت حفظ نیروی انسانی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه ملی باور داشته باشند و با نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و سلامت، زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم کنند.