مینی‌فوتبال کردستان با دو قهرمانی در رقابت‌های کشوری رده‌های زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، درخشش فوتبالیست‌های نوجوان کردستانی در رقابت‌های قهرمانی مینی‌فوتبال کشور با کسب دو عنوان قهرمانی همراه شد.

این مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ آبان‌ماه به میزبانی تبریز و با حضور ۳۲ تیم از سراسر کشور برگزار شد در ادامه نمایندگان کردستان در هر دو رده سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال بر سکوی نخست ایستادند.

در رده زیر ۱۶ سال تیم آراد کردستان با هدایت افشین عزتی و در رده زیر ۱۳ سال، تیم ماد بانه با مربیگری لقمان محمدی با عبور از حریفان خود قهرمانی کشور را از آنِ خود کردند.