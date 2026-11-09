حدود ۱۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان به دیابت مبتلا هستند و حدود ۳۲ درصد نیز فشار خون بالا دارند.

۱۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در آبادان، خرمشهر و شادگان به دیابت مبتلا

۱۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در آبادان، خرمشهر و شادگان به دیابت مبتلا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:آمارها نشان می دهد، حدود ۱۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان به دیابت مبتلا هستند و حدود ۳۲ درصد نیز با فشار خون بالا مواجه‌اند.

دکتر مهرداد پاریان زیتونی با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام دیابت افزود: دیابت به معنای افزایش غیرطبیعی قند خون در بلندمدت است و در صورت کنترل نشدن می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی، مشکلات بینایی و بیماری‌های کلیوی شود.

وی افزود: بر اساس نتایج پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (استپس) در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور به دیابت مبتلا هستند؛ این میزان در استان خوزستان حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.

مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه آمار منطقه آبادان، خرمشهر و شادگان نیز در همین محدوده است، گفت: بر اساس این پیمایش، حدود ۳۲ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان به فشار خون بالا مبتلا هستند.

پاریان زیتونی با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد از وضعیت قند خون خود اطلاع ندارند، توصیه کرد شهروندان دست‌کم سالی یک‌بار آزمایش قند خون انجام دهند.

وی فعالیت بدنی منظم، اصلاح الگوی تغذیه و تغییر سبک زندگی را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از دیابت دانست و افزود: در مرحله پیش‌دیابت، کاهش پنج تا هفت درصدی وزن بدن و اصلاح سبک زندگی می‌تواند از پیشرفت بیماری و ابتلا به دیابت جلوگیری کند.

به گفته وی، پیمایش جدید عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر نیز در کشور در حال اجراست و نتایج آن می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت سلامت جمعیت ارائه دهد.