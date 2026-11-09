مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به مشکلات واحد‌های صنعتی از جمله تأمین مواد اولیه، نقدینگی و تسهیلات بانکی، گفت: رفع این مشکلات در چارچوب اختیارات این اداره کل و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با جدیت دنبال خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نصراله کشاورز مدیرکل صمت استان بوشهر در راستای برنامه‌های مستمر برای پایش وضعیت تولید، از چندین واحد صنعتی در استان بازدید و در جریان چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید‌های میدانی، با تأکید بر اینکه رسیدگی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در اولویت برنامه‌های این اداره کل قرار دارد، اظهار کرد: هدف از این بازدید‌ها احصای دقیق موانع پیش‌روی تولید و پیگیری عملیاتی رفع آنهاست. تصمیم‌گیری برای حمایت از واحد‌ها باید بر پایه واقعیت‌های صحنه تولید و با حضور در محل انجام شود.

در ادامه این بازدیدها، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ابتدا از واحد صنعتی در زمینه تولید یخ قالبی با ظرفیت سالیانه ۹ هزار تن با مجموع سرمایه گذاری ثابت و درگردش نزدیک‌به ۳۸۴ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۱۰ نفر، واحد تولید انواع ملحفه، لحاف و روتختی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد ریال با اشتغال ۱۰ نفر، واحد تولید انواع کفش ایمنی و کار با ظرفیت سالیانه ۱۴۰ هزار جفت و واحد تولید انواع درب، کمد وکابینت‌ام دی اف با سرمایه‌گذاری ۸۲ میلیارد ریال و اشتغال ۱۴ نفر مستقر در شهرک صنعتی بوشهر ۲ به منظور بررسی دقیق مسائل و مشکلات انجام شد.

کشاورز در گفت‌و‌گو با مدیر عامل این واحدها، ضمن بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌های مربوط به ارقام راهبردی آنان اشاره کرد و افزود: توانمندی و ظرفیت این واحد‌های صنعتی نشان‌دهنده ظرفیت بالا برای رشد و توسعه صنعتی در آینده است.

مدیرکل صمت استان در پایان با اشاره به محور‌های اصلی این بازدید‌ها شامل تأمین مواد اولیه، نقدینگی، تسهیلات بانکی و مجوز‌های اداری، تصریح کرد: موارد مطرح شده در این بازدیدها، در چارچوب اختیارات اداره کل و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با جدیت دنبال خواهد شد.

وی همچنین از تولیدکنندگان خواست برای سرعت بخشیدن به روند پیگیری مشکلات خود، از طریق سامانه‌های مربوط و دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اقدام کنند تا فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: در راستای حمایت از رونق تولید، توسعه بازار و افزایش اشتغال پایدار، برنامه‌های ویژه‌ای برای تسهیل فرآیند بازاریابی و فروش محصولات واحد‌های تولیدی استان در دست اقدام و پیگیری است.

کشاورز ادامه داد: بر همین اساس، اداره کل صمت استان به منظور حمایت بیشتر از واحد‌های تولیدی مستعد استان در جهت تأمین نیاز‌های اقلام مصرفی و صنعتی، این شرکت‌ها را به شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی معرفی می‌کند. این اقدام با هدف تقویت زنجیره ارزش، افزایش ظرفیت تولید واحد‌های کوچک و متوسط و صیانت از اشتغال موجود در استان دنبال می‌شود.