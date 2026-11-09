به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مراسم تشییع مادر بزرگوار شهید، امروز دوشنبه از ساعت ۱۳ در روستای سیاهپوش واقع در طارم سفلی برگزار می‌گردد.

مراسم سومین روز درگذشت مادر شهید نیز، ساعت ۱۵ امروز، در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در روستای سیاهپوش طارم سفلی برگزار خواهد شد.

شهید حمیدرضا کشاورز مرآت، دهم مرداد ۱۳۴۵، در روستای سیاهپوش از توابع شهر قزوین به دنیا آمد؛ در دوران دانش‌آموزی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت، و ۲۷ فروردین ۱۳۶۲، در فکه به شهادت رسید.

مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.