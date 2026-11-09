به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید نیز پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

کشیر گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

وی در پایان با اشاره به لغزندگی معابر پایتخت به رانندگان توصیه کرد: حتی اگر بارش باران متوقف شده باشد سطح آسفالت همچنان می‌تواند خطرآفرین باشد از این رو رانندگان باید با کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی، پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی و خودداری از عجله، کنترل کامل وسیله نقلیه خود را حفظ کنند.

همچنین هنگام عبور از پیچ‌ها، تقاطع‌ها، مسیر‌های شیب‌دار و نقاطی که آب روی سطح معابر باقی مانده است دقت بیشتری داشته باشند چرا که در چنین شرایطی یک لحظه غفلت یا یک حرکت ناگهانی می‌تواند به از دست رفتن کنترل خودرو و وقوع حادثه‌ای تلخ و ناگوار منجر شود.