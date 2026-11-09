به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هم‌زمان با دهه دوم فاطمیه، مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با عطر حضور آلاله زهرایی در مناطق مختلف مازندران برگزار می‌شود.

مردم شهیدپرور مازندران در شهر‌های نوشهر، ساری و تنکابن همزمان با دویست‌وپنجاه‌وسومین اجتماع مردمی، با پیکر مطهر شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع کردند و بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا به نمایش گذاشتند.

یاداور می‌شوم پیکر پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس این روز‌ها و شب‌ها در مناطق مختلف استان مازندران مورد استقبال مردم ولایتمدار استان قرار می‌گیرند.

مراسم تشییع استانی پیکر‌های این شهدای عزیز و گرانفدر؛ روز جمعه ۲۲ آیان و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ساری برگزار خواهد شد.