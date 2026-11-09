رضا جلیلیان، نماینده کشتی ساحلی ایران در وزن ۸۰ کیلوگرم، به مدال برنز بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ دست یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا جلیلیان، نماینده کشتی ساحلی ایران در وزن ۸۰ کیلوگرم، با پیروزی در دیدار رده‌بندی برابر حریف یونانی، به مدال برنز بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ دست یافت.

جلیلیان پس از کسب دو پیروزی مقابل نمایندگان پورتوریکو و ایتالیا و صعود به نیمه‌نهایی، برابر نماینده سنگال شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت.

این کشتی‌گیر در مبارزه پایانی با نتیجه چهار بر دو حریفی از یونان را شکست داد و با ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.