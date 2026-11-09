جمعیت هلال احمر در اطلاعیه‌ای از هموطنان در خواست کرد به دلیل وقوع حوادث جوی در برخی استان‌ها، از صعود به ارتفاعات وحضور درکنار رودخانه‌ها پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمعیت هلال احمر ادر اطلاعیه ای اعلام کرد: در چهار روز اخیر ۲۱ استان آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان متاثر از آبگرفتگی و سیلاب هستند.

در این مدت ۶۴ شعبه جمعیت هلال احمر در ۶۶ منطقه عملیاتی به ۳ هزار و ۴۶ نفر از متاثرین حوادث جوی، خدمات رسانی کردند و برای ۱۸۷ نفر اسکان اضطراری فراهم و از ۱۲۶ منزل مسکونی آب تخلیه شد.

بر اساس این اطلاعیه: بر اثر حوادث اخیر یک نفر در استان بوشهر و یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد جان باخت و یک نفر دیگر نیز در همین استان مصدوم شده است. لازم به ذکر است که یکی از شهروندان نیز در استان کرمان از مرگ حتمی نجات یافت.

۱۲۴ نفر در استان‌های اصفهان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال و بختیاری از محیط‌های در خطر سیلاب توسط نیرو‌های هلال احمر به مناطق امن منتقل شدند.

امدادگران جمعیت هلال احمر ۱۲۵ نفر گرفتار در ۶۰ خودرو را که در مسیر سیلاب آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری گرفتار شده بودند، نجات دادند.

این اطلاعیه می افزاید: در ۴ روز اخیر، اقلام زیستی و امدادی میان ۲۳۴۳ نفر از متاثرین سیلاب توزیع شده است و عملیات کمک رسانی به مناطق تحت تاثیر با به کارگیری ۵۸۶ امدادگر همچنان ادامه دارد.

جمعیت هلال احمر از شهروندان تقاضا کرد از صعود به ارتفاعات و حضور در کنار رودخانه‌ها جدا خودداری کنند و هرگونه حادثه را از طریق شماره تماس ۱۱۲ به جمعیت هلال احمر اطلاع دهند تا روند امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.