به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان های جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با فراهم شدن زیرساخت ها، پرواز‌های این فرودگاه مجدداً برقرار و نخستین پرواز پس از وقفه ایجاد شده روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در مسیر تهران ـ جهرم و بالعکس برقرار می‌شود.

محمدرضا رضایی‌کوچی افزود: بر این اساس، پرواز از تهران ساعت ۱۳:۱۵ حرکت و ساعت ۱۴:۳۰ وارد فرودگاه جهرم و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۵:۱۵ از جهرم به مقصد تهران برقرار می‌شود.

وی با اشاره به طرح بهسازی سطوح پروازی فرودگاه جهرم گفت: این طرح شامل تعریض و روکش کامل باند پروازی، اجرای سیستم روشنایی باند و اجرای تاکسی‌وی جدید بوده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: قرار است با تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و افزایش مسیر‌های پروازی، ظرفیت این فرودگاه در خدمت توسعه اقتصادی، گردشگری و حمل‌ونقل هوایی شهرستان‌های جهرم، خفر و جنوب استان فارس قرار گیرد و در آینده زمینه برای برقراری پرواز‌های خارجی نیز فراهم شود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.