به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را دلیل جنگ علیه ایران می‌دانند و ترامپ و ونس هم به آن اعتراف کرده‌اند گفت: اعتراف هیأت حاکمه آمریکا به اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران باعث نارضایتی در افکار عمومی آمریکا شد و چنین زلزله‌ای را در سطح سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد باید با درک پیام مردم آمریکاهمراه باشد.

وی در ادامه افزود: آنچه که باعث این وضعیت شد مقاومت حماسی ایرانیان بود نه جنگ آمریکا. اگر مقاومت ایرانیان نبود آمریکا جنگش را می‌توانست به عنوان پیروزی بفروشد، پس پیروز میدان مردم ایران هستند.

بقائی تاکید کرد: برای ما احزاب آمریکا فرقی نمی‌کند، چون ما زخم خورده آمریکا در این ۵۰ الی ۶۰ سال بوده‌ایم. هیأت حاکمه آمریکا باید به خوبی درک کند که دنباله روی از خواسته‌های یک رژیم جنگ طلب چه تبعاتی دارد.

خواسته‌های ایران منطقی است

آقای بقائی در واکنش به ادعا‌های وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر خواسته‌های غیرمعمول ایران و آینده مذاکرات گفت: نکته‌ای که گفته شاید در نظر آنان منطقی این است ایران از پیگیری حقوق مردم صرف نظر کند، آن وقت ایرانی‌ها منطقی هستند!

بقائی افزود: کجا خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید محاصره و آنچه که تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی نامیدند، متوقف کند. کجا پایان جنگ غیرمنطقی است! غیرمنطقی و مضحک حمله آمریکا به ایران در وسط مذاکره است. طرح ۲ روزه ایران نشان دهنده اوج حسن نیت است که روی میز است.

پروژه تریپ نباید باعث تغییر ژئوپلیتیک شود

اقای بقایی در پاسخ به سوالی درباره پروژه تریپ گفت: ما از رفع انسداد مسیر‌های مواصلاتی استقبال و تاکید کردیم نباید باعث تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود.

طرح ۲ روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز

آقای بقائی درباره جزییات طرح دو روزه بازگشایی تنگه هرمز گفت: طرح ۲ روزه نشانه حسن نیت است و اگر طرف مقابل اراده داشته باشد ما می‌توانیم طی ۲ روز اقدام کنیم. خواسته‌های ما خیلی روشن است و در تفاهم اسلام آباد وجود دارد. آمریکا باید درباره ادامه برخورد با این وضعیت تصمیم بگیرد.

طرح موسوم به دروازه آهنین محکوم به شکست است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به طرح دروازه آهنین آمریکا علیه ایران نیز گفت: اصل این فکر موسوم به دروازه آهنین از طرف آن دسته از نظامیان آمریکایی است که سعی دارند شکست خودشان را توجیه کنند. ما اقدام‌های قبلی آنها را دیدیم و اقدامات اخیرشان نیز سرنوشتش چیزی جز شکست نیست. فرماده سنتکام هم که شغلش عوض شده و پادکستر شده است.

چند روز پیش بارزسان آژانس از بوشهر بازدید کردند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما عضو ان‌پی‌تی هستیم و متعهد به تعهداتمان هستیم و همیشه ثابت قدم بوده‌ایم، طرف‌های متجاوز که اجرای ترتیبات پادمان را با مشکل مواجه کردند باید پاسخ دهند. ما با وجود این شرایط نمی‌توانیم مانند حالت عادی تعهدات را اجرا کنیم. بازرسی از بوشهر چند روز قبل انجام شده است و نمایندگی ما در وین در ارتباط حرفه‌ای با آژانس است.

ایران و هند به دنبال تقویت روابط هستند

آقای بقائی درباره روابط ایران و هند گفت: در سال‌های اخیر هر دو طرف اهتمام داشتند تا در همه سطوح روابط را تقویت کنند. فارغ از نام‌ها و عناوین، هند و ایران با تاسی از خویشاوندی فرهنگی مصمم به ادامه روابط هستند.

اعلام جایزه آمریکا برای کسب اطلاعات هسته‌ای در راستای زنده نگه داشتن دروغ درباره برنامه هسته ای ایران است

سخنگوی وزارت خارجه درباره اعلام جایزه از سوی آمریکایی برای کسب اطلاعات هسته‌ای گفت: هدف از این اقدام زنده نگه داشتن دروغی است که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران بیان کردند. آنها سعی دارند با چنین شگرد‌هایی القا کنند که برنامه هسته‌ای ایران همچنان به عنوان مهمترین موضوع امنیتی است. بعید است جامعه جهانی فریب چنین القائات را بخورد.

جنگ علیه یمن باید پایان یابد

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: ما درگیری بین عربستان و یمن باید با گفت‌و‌گو حل شود. لازمه این امر این است که اول حملات متوقف شود و به تمامیت ارضی یمن احترام گذاشته شود.

ایران عضو معاهدات منع سلاح جمعی و قربانی سلاح های شیمیایی است

اقای بقایی درباره احتمال به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی ایران گفت: ایران به عنوان طرفی که عضو معاهدات منع سلاح جمعی است و قربانی این سلاح هاست به هیچ عنوان مرتکب اعمالی نمی‌شود که صرفا به رژیم صهیونیستی و آمریکا منتسب است.

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