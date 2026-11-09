به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره چای فومن گفت: ۳ هزار خانوار چایکار فومنی امسال از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ، بیش از ۹ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان برداشت کردند که از این مقدار برگ سبز تاکنون، ۲ هزار تن چای خشک در کارخانه‌های فرآوری چای تولید شده است که این میزان چای خشک ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

سید علی حسینی افزود: تاکنون ۸۷ درصد مطالبات چایکاران شهرستان فومن به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان به حساب آن‌ها واریز شده است و بقیه نیز در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.