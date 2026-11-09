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هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری بارسلونا مقابل آتلتیکومادرید به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
الچه ۰ - ۲ رئال بتیس
رئال سوسیداد ۱ - ۰ رایو وایکانو
سلتاویگو ۰ - ۰ لوانته
ویارئال ۲ - ۰ ختافه
آتلتیکومادرید ۱ - ۲ بارسلونا
جولیانو سیمئونه در دقیقه ۱۰ تیم آتلتی را پیش انداخت، اما تیم بارسلونا با گلهای فرمین لوپس در دقایق ۳۵ و ۶۶ برنده شد.
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۳۰، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.