هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری بارسلونا مقابل آتلتیکومادرید به پایان رسید.

پایان هفته ۱۲ لیگای اسپانیا / بارسا به آتلتیکو هم رحم نکرد

پایان هفته ۱۲ لیگای اسپانیا / بارسا به آتلتیکو هم رحم نکرد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

الچه ۰ - ۲ رئال بتیس

رئال سوسیداد ۱ - ۰ رایو وایکانو

سلتاویگو ۰ - ۰ لوانته

ویارئال ۲ - ۰ ختافه

آتلتیکومادرید ۱ - ۲ بارسلونا

جولیانو سیمئونه در دقیقه ۱۰ تیم آتلتی را پیش انداخت، اما تیم بارسلونا با گل‌های فرمین لوپس در دقایق ۳۵ و ۶۶ برنده شد.

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۰، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.