

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد کبودتبار گفت: پس از ثبت شکایت سرقت یک دستگاه مزدا ۳۲۳ در محدوده کیانشهر، مأموران کلانتری ۱۵۸ با بررسی دوربین‌های مداربسته دریافتند چند نفر در این سرقت نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: مالباخته اعلام کرد سارقان پس از سرقت خودرو، با استفاده از اطلاعات مربوط به محل کارگاه تولید مبلمان او که داخل خودرو قرار داشته، به محدوده جاجرود رفته و وسایل کارگاه را نیز سرقت کرده‌اند. ارزش اموال مسروقه بنا بر برآورد اولیه بیش از چهار میلیارد تومان اعلام شده است.

سرهنگ کبودتبار افزود: خودروی مزدا پس از مدتی به‌صورت رهاشده کشف شد و مأموران در ادامه تحقیقات، یکی از متهمان را در محدوده خیابان ابراهیمی کیانشهر شناسایی کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: تحقیقات قضایی و پلیسی برای دستگیری سایر اعضای باند و کشف دیگر اموال مسروقه ادامه دارد.