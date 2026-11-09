به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین جهش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، گفت: مشاهده گله‌ای از مرال‌های نر و ماده به همراه یک گوساله در ارتفاعات جنگلی این شهرستان، جلوه‌ای زیبا و امیدبخش از حیات‌وحش جنگل‌های هیرکانی و ارزش زیستگاهی این عرصه‌های طبیعی را به تصویر کشیده است.

وی افزود: مشاهده مرال‌های بالغ در کنار گوساله، صحنه‌ای ارزشمند از چرخه طبیعی زندگی و تداوم نسل این گونه شاخص در زیستگاه‌های جنگلی منطقه است و اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و فراهم بودن شرایط مناسب برای زادآوری و بقای حیات‌وحش را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه مرال یا گوزن قرمز خزری، یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین گونه‌های پستانداران جنگل‌های هیرکانی به شمار می‌رود، گفت: این گونه به دلیل ویژگی‌های زیستی از اهمیت ویژه حفاظتی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های این گونه ارزشمند گفت: حفظ آرامش زیستگاه، جلوگیری از شکار غیرمجاز، تخریب پوشش گیاهی و هرگونه مزاحمت انسانی، از مهم‌ترین الزامات تداوم حضور و بقای مرال‌ها در جنگل‌های هیرکانی است.