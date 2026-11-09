به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ،مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گچساران از برگزاری مراسم سالگرد قیام خونین ۱۹ آبان ۱۳۵۷ و گرامیداشت یاد شش شهید این واقعه، سه‌شنبه ۱۹ آبان در گچساران خبر داد.

محمد ملک‌پور، گفت: به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۹ آبان ۱۳۵۷، مراسمی ویژه برای گرامی‌داشت این واقعه تاریخی و یادبود شش شهید گرانقدر این واقعه در گچساران برگزار خواهد شد.

ملک پور با اشاره به اهمیت این مناسبت تاریخی افزود: این مراسم با حضور مردم گچساران و با هدف تجلیل از ایثارگری‌های بزرگواران در این واقعه برگزار می‌گردد.

وی ادامه داد: در این برنامه، دکتر سید علیرضا فاطمیان‌پور، مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، به سخنرانی خواهد پرداخت.

رئیس بنیاد شهید و امکر ایثارگران گچساران با اشاره به جزئیات زمان و مکان برگزاری مراسم اظهار داشت: این مراسم روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان ماه جاری ساعت ۲۰:۳۰ با تجمع در محل مسجد شهیدان و سپس حرکت به سمت میدان امام خمینی (ره) واقع در مرکز شهر گچساران برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: برگزاری این مراسم، بخشی از تلاش‌های مستمر برای تبیین جایگاه حم

اسی شهدای این واقعه و پاسداشت ارزش‌های ایثار در جامعه است.