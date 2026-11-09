محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی، در پیامی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند فرهیخته، بصیر و انقلابی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام معاون سیما به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

درگذشت هنرمند پیشکسوت و فرهیخته، کوروش زارعی، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

مرحوم زارعی از هنرمندان برجسته و صاحب‌نام عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون بود که با نقش‌آفرینی‌های ماندگار در مجموعه‌هایی همچون «یوسف پیامبر (ع)»، «مختارنامه»، «کیمیا» و «آنام»، در خاطره مخاطبان رسانه ملی جایگاهی ویژه یافت. او همچنین با پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و دبیری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در اعتلای هنر‌های نمایشی و حمایت از جریان تئاتر دینی و انقلابی منشأ اثر بود.

اما آن چه این هنرمند بزرگ را فراتر از توانمندی‌های کم‌نظیر حرفه‌ای و تخصصی‌اش ممتاز می‌ساخت، رهد، تقوا، بصیرت، زمان‌شناسی، احساس مسئولیت اجتماعی و موضع‌گیری‌های صریح و به‌هنگام او در قبال مسائل مردم و کشور بود. هنرمندی که نسبت به رنج‌ها، آرمان‌ها و سرنوشت جامعه خود بی‌تفاوت نباشد، عضوی زنده از پیکره آن جامعه است و با آن حیات می‌یابد. از این منظر، کوروش زارعی با آثار، اندیشه و مواضع خود همچنان در حیات فرهنگی و هنری این سرزمین زنده خواهد ماند.

فقدان این هنرمند متعهد و ارزشمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، همکاران و دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.