به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه عالی نواب، با اشاره به هفت بخش برنامه‌های امسال این خیمه گفت: غرفه‌های متنوعی با مدیریت و اجرای طلاب مدرسه برپا می‌شود که غرفه کودک و نوجوان با برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، عروسک‌گردانی و مسابقات معارف فاطمی، غرفه جهاد خدمت‌رسانی و تبیین و غرفه هنری با حضور طلاب خوشنویس و نقاش، بخش یادمان رهبر شهید و غرفه پاتوق نیلوفرانه از جمله آنهاست.

حجت‌الاسلام سید محمد موسوی‌زاده جزایری، افزود: همچنین با مشارکت خواهران طلبه مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا (س)، غرفه عفاف و حجاب با رویکرد تبیین سبک زندگی اسلامی فعالیت می‌کند.

وی اجرای نمایش «سفارش ویژه» را از برنامه‌های تخصصی امسال عنوان می‌کند و گفت: این خیمه از ۱۶ تا ۲۱ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و در روز ۲۲ آبان‌ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۶، پذیرای زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) است.