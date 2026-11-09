مردم شهرستان‌های دره‌شهر، چوار و سرابله؛ امروز میزبان نامداران گمنامی بودند که در آستانه سالروز شهادت بانوی بی‌نشان، حضرت زهرا (س) به میهن بازگشته‌اند.

شمیم لاله‌های گمنام فاطمی از ایلام به شهرستان‌های دره‌شهر، چوار و سرابله رسید

شمیم لاله‌های گمنام فاطمی از ایلام به شهرستان‌های دره‌شهر، چوار و سرابله رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام امروز در شهرستان‌های دره‌شهر، چوار و سرابله؛ برگزار شد.

استقبال باشکوه مردم قدرشناس دره‌شهر، چوار و سرابله از لاله‌های بی‌کفن جلوه‌ای دیدنی از وفاداری را ترسیم کرده بود.

دو لاله گمنام دفاع مقدس در شهرستان دره‌شهر، یک شهید والامقام در سرابله و دو شهید سرافراز دیگر هم در شهرستان چوار بر فراز دستان عاشق مردم تشییع شدند.

مردم شهید پرور دیار سیمره، شهرستان دره‌شهر؛ با شاخه‌های گل و اسپند و چشمانی لبریز اشک و ارادت به استقبال دو مهمان آسمانی زمین آمدند؛ تا بار دیگر با آرمان‌های شهدا و راه ایثار و مقاومت تجدید پیمان کنند.

پیکر پاک یک شهید جاویدالاثر دیگر از درب شهرداری سرابله تا دبیرستان خدیجه کبرای این شهر بر روی دستان مردم و سپس دانش‌آموزان تشییع شد.

پیکیر این شهید سرافراز قرار است؛ امروز عصر در شهر شباب و صحن امامزاده جعفر این شهر و سپس در روستای زنجیره علیا تشییع شود.

مراسم تشییع و استقبال از پیکر مطهر دو شهید والامقام در شهر چوار؛ از محله بهمن‌آباد آغاز شد و سپس با حضور پرشور مردم، در دبیرستان دخترانه آل‌عصمت این شهر ادامه پیدا کرد.

بر اساس برآورد‌های اولیه، بیش از ۶۰۰ نفر از مردم شهر چوار در این مراسم حضور داشتند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.