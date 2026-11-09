رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۱۹۳ زندانی با تلاش شعب شورا‌های حل اختلاف، آزاد شدند و ۳۱ پرونده قتل و ۴۶ پرونده مهم به مصالحه انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس به نقش شورا‌های حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته با تلاش شعب شورا‌های حل اختلاف، ۲ هزار و ۱۹۳ زندانی آزاد شدند و ۳۱ پرونده قتل و ۴۶ پرونده مهم به مصالحه انجامید.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب اظهار کرد: در نیمه نخست امسال هم ۹۵۰ زندانی آزاد شدند و ۲۷ پرونده قتل و ۱۶ پرونده مهم با سازش مختومه شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس از سازش در ۱۳۰ هزار و ۳۸۱ پرونده قضایی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری نیز از مجموع ۷۹ هزار و ۲۰۰ پرونده واردشده به شورا‌های حل اختلاف، ۴۰ هزار و ۱۴۹ پرونده، معادل ۵۳ درصد، با سازش مختومه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب اظهار کرد: سال گذشته ۲۲۰ هزار و هفت پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شد که از این تعداد، ۱۳۰ هزار و ۳۸۱ پرونده، معادل ۶۰ درصد، با صلح و سازش مختومه شد.

وی شورای حل اختلاف را از دستاورد‌های ارزشمند نظام قضایی دانست که با فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات، در تحقق عدالت ترمیمی و نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت، میانجیگری و صلح‌یاری نقش مؤثری ایفا می‌کند و افزود: هر پرونده‌ای که به سازش ختم می‌شود، می‌تواند خانواده‌ای را از هزینه‌های دادرسی، انتظار طولانی و تداوم اختلافات و کینه‌ها نجات دهد.