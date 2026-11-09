به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در مجموع هزار و ۷۷۰ طرح دانش‌آموزی تا پایان مهلت ثبت‌نام در سامانه جشنواره ثبت شد که این طرح‌ها در ۲۰ شاخه علمی دسته‌بندی و در چندین مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. حدود ۸۰ تا ۹۰ داور در شاخه‌های مختلف علمی، آثار ارسالی را با استفاده از شاخص‌های متعدد بررسی کردند که یکی از مراحل جدی این فرایند، مصاحبه نیمه‌حضوری بود که در آن ۲۱۰ طرح به مرحله بعد راه یافتند.

پس از بررسی نتایج مصاحبه‌ها، طرح‌های منتخب برای حضور در نمایشگاه جشنواره انتخاب شدند و امسال ۸۵ طرح در نمایشگاه آثار برگزیده حضور داشتند.

۳ هزار و ۷۹۹ دانش‌آموز دختر و پسر در قالب طرح‌های ارائه‌شده در جشنواره مشارکت داشتنند.

همچنین در این مراسم از پوستر بیست و نهمین جشنواره جوان خوارزمی رونمایی شد.