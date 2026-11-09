براساس گزارش سازمان بورس در ۷ ماه امسال ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با ۵۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱.۱۴۶ همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش ماهانه اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در ۷ ماه امسال ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با ۵۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱.۱۴۶ همت رسید. به این ترتیب معادل ۶۶ درصد از عملکرد سال قبل در ۷ ماه امسال تحقق یافته‌است.

بر اساس این گزارش در این بازه زمانی ارزش تأمین مالی از طریق روش‌های سرمایه‌ای نظیر عرضه اولیه، افزایش سرمایه و ... بیش از ۲۴۳،۶۷۹، انتشار انواع اوراق بدهی ۸۷۸،۶۲۶ و سکو‌های تأمین مالی جمعی ۲۴.۱۷۰ میلیارد تومان بوده است.

ارزش انتشار انواع اوراق بدهی (دولتی و غیردولتی) در ۷ ماه امسال ۸۷۹ همت بوده، این در حالی است که در ۱۲ ماه پارسال ۹۵۵ همت و در ۷ ماه سال قبل ۴۳۰ همت انواع اوراق بدهی منتشر شده بود.

سهم دولت از انتشار اوراق بدهی در ۷ ماه امسال ۸۶.۲ درصد، بخش غیردولتی ۱۱.۴ درصد و شهرداری‌ها ۲.۴ درصد بوده است.

به این ترتیب، ارزش مانده کل اوراق بدهی سررسید نشده از ۱،۴۴۰ همت در پایان مهر ۱۴۰۴ به ۲،۴۰۷ همت در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

ارزش مانده اوراق دولتی هم با ۷.۶ درصد افزایش، از ۱.۸۷۴ همت در شهریور امسال به ۲،۰۱۷ همت در پایان مهر ۱۴۰۵ رسیده است.