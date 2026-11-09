معاون وزیر راه و شهرسازی از نوسازی حدود ۶۰ درصدی تجهیزات و ابزار‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خبر داد و اعلام کرد پرونده نوسازی کامل این مجموعه تخصصی ظرف پنج سال آینده بسته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجید کیانپور در نشست خبری با تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای این شرکت اظهار کرد: ارتقای توان فنی، به‌روزرسانی تجهیزات و توسعه خدمات تخصصی، از اولویت‌های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای ایفای نقش مؤثرتر در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فنی و مهندسی این مجموعه افزود: توسعه بازار خدمات در سطح منطقه و صدور خدمات تخصصی به کشورهای همسایه از جمله برنامه‌های پیش‌روی شرکت است و در همین راستا، همکاری با شرکت‌های مجری پروژه‌های EPC در حال پیگیری است. کیانپور همچنین از آمادگی این مجموعه برای انتقال دانش فنی و تجربیات تخصصی در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای همسایه خبر داد.

نوسازی زیرساخت‌های فنی، توسعه خدمات مهندسی و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای، سه محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اعلام شده است.

کنترل کیفیت؛ کلید کاهش هزینه‌ها و پایداری سازه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت کنترل کیفیت در پروژه‌های عمرانی گفت: کنترل کیفیت نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده پروژه‌ها تأثیرگذار است، بلکه نقش مهمی در تضمین دوام و پایداری بلندمدت طرح‌های عمرانی دارد.

کیانپور با اشاره به گستره فعالیت‌های این شرکت تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۹۰۰ قرارداد فنی و مهندسی به ارزش ۶ همت برای ارائه خدمات به کارفرمایان و پیمانکاران در دست اجراست.

وی افزود: این مجموعه سالانه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار متر حفاری گمانه‌های اکتشافی و مطالعات صحرایی در محل پروژه‌های زیرساختی، پل‌ها و خطوط ریلی انجام می‌دهد و در مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفیت حدود ۶۰ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز مشارکت فعال دارد.

مسئولیت ۱۵ ساله پیمانکاران؛ راهبرد جدید دوام راه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: باید با عبور از کنترل کیفیت مقطعی و حرکت به سمت تضمین کیفیت، زمینه افزایش عمر مفید راه‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری فراهم شود.

مجید کیانپور افزود: در الگوی پیشنهادی جدید، پیمانکار مسئولیت کیفیت و نگهداری پروژه را برای یک دوره ۱۵ ساله برعهده می‌گیرد و مشارکت بیمه‌ها نیز در این فرآیند پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در طراحی، اجرا و بهره‌برداری راه‌ها تأکید کرد: استفاده از مصالح متناسب با شرایط اقلیمی و اجرای اصولی پروژه‌ها، نقش بسزایی در افزایش دوام و پایداری زیرساخت‌های جاده‌ای کشور دارد.