پاستیل پفی با استفاده از پوره عناب ۶۰ درصد و سیب ۴۰ درصد، میان‌وعده‌ای فراسودمند بر پایه میوه‌های بومی بوده و می‌تواند در توسعه صنایع تبدیلی نقش ایفا کند.

پاستیل پفی عناب و سیب، توسعه دهنده صنایع تبدیلی و میان‌وعده‌ای فراسودمند بر پایه میوه‌های بومی کشور

پاستیل پفی عناب و سیب، توسعه دهنده صنایع تبدیلی و میان‌وعده‌ای فراسودمند بر پایه میوه‌های بومی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در میان مواد غذایی مختلف، پاستیل و فرآورده‌های میوه‌ای مبتنی بر پوره، جایگاه ویژه‌ای در الگوی مصرف نوجوانان و جوانان دارند و در صورت تولید اصولی، می‌توانند نقشی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی ایفا کنند.

با توجه به افزایش مصرف تنقلات کم‌ارزش از نظر تغذیه‌ای و گرایش روزافزون به محصولات سلامت‌محور، توسعه میان‌وعده‌های فراسودمند بر پایه میوه‌های بومی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

در این میان، عناب و سیب از میوه‌های ارزشمند محسوب می‌شوند که به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، ویتامین ث و فیبر غذایی، قابلیت بالایی برای استفاده در تولید فرآورده‌های سالم و کارکردی دارند.

پاستیل پفی با استفاده از پوره عناب ۶۰ درصد و سیب ۴۰ درصد می‌تواند به‌عنوان جایگزینی سالم برای تنقلات رایج طرح شود و در عین حال، با بهره‌گیری از میوه‌های بومی و کم‌ارزش‌تر، در کاهش ضایعات میوه و توسعه صنایع تبدیلی نقش مؤثری ایفا کند.

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پاستیل پفی عناب و سیب، توسعه دهنده صنایع تبدیلی و میان‌وعده‌ای فراسودمند بر پایه میوه‌های بومی کشور