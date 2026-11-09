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سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت فردی با سابقه سرقت خبر داد که هنگام تخریب خودروهای پارکشده در خیابان طالقانی دست به دام افتاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابراهیم مختاری گفت: مأموران کلانتری ۱۵۵ نعمتآباد هنگام گشتزنی در محدوده خیابان طالقانی متوجه فردی شدند که در حال تخریب درِ خودروهای پارکشده بود.
وی ادامه داد: مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و این فرد را در همان محل بازداشت کردند. در بازرسی از کیف همراه او نیز تعدادی ضبط خودرو کشف شد.
سرهنگ مختاری افزود: این سارق سابقه دار طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شده است.