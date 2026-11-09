سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت فردی با سابقه سرقت خبر داد که هنگام تخریب خودرو‌های پارک‌شده در خیابان طالقانی دست به دام افتاد.

سارق خودرو هنگام تخریب خودرو‌های پارک‌شده به دام افتاد

سارق خودرو هنگام تخریب خودرو‌های پارک‌شده به دام افتاد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابراهیم مختاری گفت: مأموران کلانتری ۱۵۵ نعمت‌آباد هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان طالقانی متوجه فردی شدند که در حال تخریب درِ خودرو‌های پارک‌شده بود.

وی ادامه داد: مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و این فرد را در همان محل بازداشت کردند. در بازرسی از کیف همراه او نیز تعدادی ضبط خودرو کشف شد.

سرهنگ مختاری افزود: این سارق سابقه دار طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شده است.