به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با نظر امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی، سه بازیکن مازندرانی به اردوی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت شدند.

سامان فلاح، ابوالفضل رزاق‌پور و محمدجواد حسین‌نژاد بازیکنان مازندرانی دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.

سامان فلاح ورنامی (زاده ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۰ در ساری) بازیکنی است که در پست مدافع میانی برای باشگاه فوتبال استقلال تهران در لیگ برتر خلیج فارس بازی می‌کند.

سید ابوالفضل رزاق‌پور (زاده ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ در قائم‌شهر) بازیکنی است که در پست مدافع چپ برای باشگاه فولاد خوزستان در لیگ برتر خلیج فارس بازی می‌کند. رزاق پور سابقه بازی در تیم ملی فوتبال ایران در رده سنی مختلف را در کارنامه دارد.

محمدجواد حسین‌نژاد (زاده ۵ تیر ۱۳۸۲ در جویبار) بازیکنی است که در پست هافبک برای باشگاه دینامو مخاچ‌قلعه در لیگ برتر روسیه بازی می‌کند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:

سیدپیام نیازمند، حبیب فرعباسی، محمد خلیفه، ادیب زارعی، علی نعمتی، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، محمد قربانی، سامان فلاح، امین حزباوی، ابوالفضل رزاق‌پور، حسین گودرزی، جعفر سلمانی، امیرمحمد رزاقی نیا، امید نورافکن، جواد حسین‌نژاد، سعید عزت‌اللهی، اسماعیل قلی‌زاده، صالح حردانی، آریا یوسفی، مهدی لیموچی، افشین صادقی، امیرحسین فارسی، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده، محمد مهدی محبی، سردار آزمون، دنیس درگاهی و کسری طاهری.

بازیکنان دعوت شده باید امروز پیش از ساعت ١٢ ظهر با در دست داشتن گذرنامه، خود را در هتل المپیک؛ به کادر تیم ملی معرفی کنند.

قرار است تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی فوتبال عراق به آن کشور سفر کند.

این مسابقات از ٢٢ تا ٢۶ آبان در شهر بصره و با حضور تیم‌های ملی ایران، عراق، فلسطین و لبنان برگزار می‌شود و تیم ایران، ٢٣ و ٢۶ آبان به مصاف تیم‌های ملی فلسطین و عراق می‌رود.

رویکرد کادر فنی تیم ملی در این فیفادی، فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازیکنان جوان‌تر و ارزیابی توانایی‌های آنان در مسابقات بین‌المللی عراق است. رویکردی که قرار بود از اردوی گذشته آغاز شود، اما با توجه به تعامل کادر فنی تیم ملی بزرگسالان با تیم امید و حضور بازیکنان جوان در بازی‌های آسیایی ناگویا، اجرای آن به اردوی جاری موکول شد.

بر همین اساس، کادر فنی تصمیم گرفته در این اردو تعدادی از بازیکنان با تجربه تیم ملی حضور نداشته باشند تا فرصت بیشتری برای حضور و ارزیابی بازیکنان جوان‌تر فراهم شود. بدیهی است این تصمیم صرفاً در چارچوب برنامه فنی اردوی جاری گرفته شده و به معنای تغییر در جایگاه و نقش بازیکنان با تجربه در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.

‎همچنین با توجه به تعامل و هماهنگی سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید، مقرر شد تعدادی از بازیکنان در اردوی تیم ملی بزرگسالان و تعدادی دیگر در اردوی تیم امید حضور داشته باشند.

بر همین اساس؛ ابوالفضل کوهی، پوریا شهرآبادی، مبین دهقان، یوسف مزرعه و مسعود محبی در اردوی پیش‌رو در اختیار تیم ملی امید قرار می‌گیرند. این بازیکنان همچنان تحت نظارت و ارزیابی کادر فنی تیم ملی بزرگسالان قرار دارند و به عملکرد آنان برای حضور در اردو‌های آینده تیم ملی بزرگسالان توجه می‌شود.

یاداور می‌شوم پیش از این رامین رضاییان، شجاع خلیل زاده، مرتضی پورعلی گنجی و علی علیپور بازیکنان مازندرانی بودند که در اردوی تیم ملی فوتبال حضور داشتند، اما به این مرحله از اردو دعوت نشدند.