رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تشریح محور‌های اصلی فعالیت خود در دوره مدیریت دانشگاه گفت: پاسداشت کرامت و منزلت علمی، صیانت از حقوق و مطالبات دانشجویان و ایجاد محیطی امن و آرام برای دانشگاهیان را دنبال کردیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حمیدرضا تقی‌راد امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت خود، پاسداشت کرامت و منزلت علمی، صیانت از حقوق و مطالبات دانشجویان و ایجاد محیطی امن و توأم با آرامش برای دانشگاهیان را از محور‌های اصلی فعالیت‌های این دوره برشمرد و گفت: تلاش کردیم با اتکا به سرمایه انسانی و خرد جمعی، مسیر توسعه و تاب‌آوری دانشگاه را دنبال کنیم.

تقی‌راد با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در دانشگاه اظهار کرد: انبوه فعالیت‌های دانشگاه با نگاه فردمحور قابل انجام نیست و خوشحالم که مدیریت دانشگاه توانست این نگاه را تغییر دهد و آن را در قالب سازوکار‌های عملیاتی به کار بگیرد تا در تصمیم‌سازی و اجرای اقدامات موردنظر، از توان و خرد جمعی دانشگاهیان استفاده شود.

وی ادامه داد: محور اصلی اقدامات مدیریت دانشگاه را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد؛ نخست، پاسداشت کرامت و منزلت علمی، چراکه سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین سرمایه دانشگاه برای پیشرفت هستند و حفظ کرامت و منزلت استادان و اعضای هیئت علمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در کنار این موضوع، صیانت از منزلت دانشجویان و توجه به مطالبات آنان نیز مورد اهتمام قرار گرفت. همچنین ایجاد محیطی امن و توأم با آرامش برای همه آحاد دانشگاه از دیگر محور‌های اصلی فعالیت ما بود.

رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه قصد ارائه گزارش تفصیلی عملکرد در این فرصت کوتاه را ندارد، گفت: امکان بیان همه دستاورد‌های عملیاتی، اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و طرح‌هایی که در این دوره پیگیری شده‌اند، وجود ندارد؛ با این حال، به رسم ادب و احترام، همکاران گزارشی مختصر و تصویری از عملکرد این دوره تهیه کرده‌اند که روز گذشته در شبکه‌ها و رسانه‌های دانشگاه منتشر شده و از طریق ایمیل نیز در اختیار همکاران قرار می‌گیرد.

پس از ۲۱ سال، بودجه‌های عمرانی دانشگاه فعال شد

تقی‌راد با اشاره به برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریتی خود اظهار کرد: با اهتمام و همکاری همه همکاران، پس از ۲۱ سال توقف در بودجه‌های عمرانی، در نخستین سال مدیریت ما روند اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه دوباره آغاز شد و توانستیم طرح توسعه دانشگاه را با استفاده از بودجه‌های دانشگاهی و اتکا به توانمندی‌های داخلی دنبال کنیم.

وی افزود: در شرایط بسیار سخت سال گذشته و با وجود اتفاقات و مشکلات فراوان، روند توسعه فیزیکی ساختمان آموزشی شماره یک در نژاد هیچ‌گاه متوقف نشد. این پروژه فراز و فرود‌ها و مشکلات متعددی داشت که لازم بود به‌صورت مستمر رصد و برطرف شوند، اما با کمک و همیاری همکاران، اجرای آن بدون توقف ادامه یافت.

وی خاطرنشان کرد: خوشحالم که پیشرفت این ساختمان از کمتر از ۲۰ درصد به ۶۵ درصد رسیده است که جزئیات آن نیز در گزارش عملکرد ارائه‌شده آمده است.

اخذ مجوز پردیس خودگردان برای ایجاد درآمد‌های پایدار

رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اخذ مجوز پردیس خودگردان دانشگاه را یکی دیگر از اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: این موضوع سال‌ها پیگیری می‌شد و از جمله اقداماتی بود که برای دستیابی به درآمد‌های پایدار و کاهش اتکای دانشگاه به بودجه‌های دولتی دنبال شد.

تقی‌راد همچنین تأسیس رسمی بنیاد حامیان دانش‌آموختگان را از دیگر اقدامات مهم این دوره عنوان کرد و افزود: این اقدام هم از منظر توسعه منابع سازمانی و توجه به جایگاه فارغ‌التحصیلان اهمیت دارد و هم می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت گسترده دانش‌آموختگان را برای توسعه دانشگاه فراهم کند.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های در دست اجرا بیان کرد: تدوین سند جامع هوش مصنوعی و پروژه‌های متعدد دیگری نیز از جمله اقداماتی هستند که در این دوره دنبال شده‌اند و برخی از آنها در آستانه اجرا قرار دارند.

راهبرد دانشگاه در شرایط ویژه کشور؛ تاب‌آوری و توانمندسازی

تقی‌راد با اشاره به نشست هشتم تیرماه با همکاران دانشگاهی اظهار کرد: در آن جلسه، راهبرد دانشگاه را با عنوان تاب‌آوری و توانمندسازی مطرح کردیم و پیشنهاد‌هایی برای افزایش تاب‌آوری دانشگاه در شرایط ویژه کشور ارائه شد.

وی تأکید کرد: اتکای همه این اقدامات به سرمایه‌های انسانی، توانمندی‌ها، خرد جمعی و توانمندسازی آحاد دانشگاهی بوده است. خوشحالم که با اقدامات انجام‌شده، مسیر توسعه و تاب‌آوری دانشگاه تا امروز ادامه یافته و امیدواریم این مسیر به‌عنوان امانتی به دکتر کرمی‌محمدی و همکاران بعدی در مدیریت دانشگاه سپرده شود.

هر موفقیتی حاصل حرکت جمعی دانشگاهیان است

رئیس پیشین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در پایان با قدردانی از همکاران دانشگاه گفت: هر موفقیتی که حاصل شده، نتیجه حرکت جمعی بوده است و اگر نقصانی نیز وجود داشته که قطعاً وجود داشته است، مسئولیت کاستی‌ها را بر عهده می‌گیرم؛ چراکه واقعاً امکان و بضاعت بیشتری برای استفاده از این توان جمعی نداشتم.

تقی‌راد با طلب حلالیت از همکارانی که در این مدت با وی همکاری داشته‌اند، برای دکتر کرمی‌محمدی، رئیس جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آرزوی موفقیت کرد و گفت: اطمینان دارم همراهی مجموعه دانشگاه با مدیریت جدید ادامه خواهد داشت و امیدواریم این سرمایه ارزشمند زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر دانشگاه و میهن عزیزمان باشد.