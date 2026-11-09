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طوفان و بارندگی به باغهای روستای جغان کوهشاه احمدی شهرستان حاجی آباد خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی بخش احمدی گفت: بر اثر تگرگ و بارندگی ۲۰ هکتار از باغهای مرکبات و لولههای آب آشامیدنی عشایر آسیب دید.
قدرت اله رودباری افزود: کارشناسان درحال بررسی و برآورد خسارت هستند.
یحیی رشیدی دهیار روستای جغان نیز گفت: با توجه به نگرانی مردم، جبران خسارت به بخش کشاورزی و دامداری روستا نیازمند حمایت دولت است.
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روستای جغان کوهشاه احمدی با بیش از ۷۰۰ تن جمعیت در ۲۰۰ کیلومتری بندرعباس واقع است.