هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری تیم‌های اینتر، میلان و توقف یوونتوس به پایان رسید.

هفته ۱۱ سری آ ایتالیا / لاتسیو در صدر ماند، خط و نشان میلانی‌ها

هفته ۱۱ سری آ ایتالیا / لاتسیو در صدر ماند، خط و نشان میلانی‌ها

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

ناپولی ۱ - ۱ لاتسیو

- داویده فراتزی در دقیقه ۲۸ تیم لاتسیو را پیش انداخت، اما تیم ناپولی با گل به خودی آلفونسو پدراسا در دقیقه ۴۸ بازی را به تساوی کشاند.

جنوآ ۱ - ۲ میلان (گل‌های میلان: آلفاجو سیسه در دقیقه ۱۳ و کریستین پولیشیچ ۱۹)

مونزا ۰ - ۱ آتالانتا

اینتر ۲ - ۰ کومو (گل‌های اینتر: فرانچسکو اسپوزیتو در دقیقه ۱۲ و مارکوس تورام ۱۹)

فیورنتینا ۲ - ۲ یوونتوس (گل‌های یووه: نیک وولتماد در دقیقه ۳۲ و برِمر ۶۶)

در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۹، اینتر با ۲۸ و رم با ۲۷ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.