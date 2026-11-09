به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه بارش‌ها در استان تا امروز در استان تداوم دارد، گفت: از ساعت ۹:۳۰ دیروز یکشنبه هفدهم لغایت ساعت ۹:۳۰ امروز دوشنبه ۱۸ آبان میزان بارش در امیدیه ۲۰.۵، ماهشهر ۱۹.۸، رامهرمز ۱۹.۶، شادگان ۱۹.۵، آبادان و هندیجان ۱۹.۳، آغاجاری ۱۹، اهواز و شوشتر ۱۸.۹ و هفتکل ۱۸.۶ میلی متر ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان در گتوند ۱۷.۳، ایستگاه کشاورزی اهواز ۱۷.۲، ایستگاه صفی آباد دزفول و مسجدسلیمان ۱۷، بهبهان ۱۶.۸، بستان و حسینیه اندیمشک، ۱۶.۴، شوش ۱۶.۲ و لالی ۱۵.۷ میلی متر بوده است، ادامه داد: باران در ایذه ۱۲.۷ و دزپارت ۸.۲ میلی متر بارید.







