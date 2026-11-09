بورس کالای ایران در معاملات امروز دوشنبه ۱۸ آبان، میزبان عرضه ۴۴۰ هزار و ۶۵۱ تن انواع محصول صنعتی، معدنی، سیمان، پتروشیمی و صادراتی هستند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز، ۲۵۰ هزار و ۶۰۸ تن محصول شامل ۱۳۷ هزار و ۹۰۸ تن سیمان، ۷۹ هزار تن کلینکر، ۱۸ هزار و ۷۰۰ تن قیر، ۱۰ هزار تن گوگرد و ۵ هزار تن فولاد در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۹۸ هزار و ۱۰ تن محصول شامل ۹۶ هزار و ۹۵۰ تن فولاد و یک هزار و ۶۰ تن تیشو است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم قرار است ۸۹ هزار و ۲۶۸ تن محصول عرضه شود. در این تالار قرار است ۴۷ هزار و ۲۵۰ تن مواد شیمیایی، ۲۲ هزار و ۲۵۸ تن مواد پلیمری، ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۴ هزار و ۲۳۴ تن روغن و ۲۶ تن قیر عرضه شود.

در تالار فرعی هم ۲ هزار و ۷۶۵ تن ضایعات، مواد پلیمری و آلومینیوم روی میز فروش می رود.