پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
-ترامپ اعلام کرد در صورت پیشرفت مذاکرات، احتمال صدور دستور حمله به ایران بسیار بعید خواهد بود
-پادشاه مالزی اعلام کرد عفو مشروط نجیب کاملاً روشن و بدون ابهام است و نسبت به زیر سؤال بردن آن هشدار داد
-زمینلرزهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در مرکز ژاپن دهها نفر را زخمی کرد
-آمریکا برای مختل کردن مسیرهای ترانزیت زمینی به ایران، نیروی ویژهای تشکیل داد
-حوثیها مسئولیت حمله به منطقه مالی ریاض را برعهده گرفتند؛ برج آرامکو آسیب دید
-ایران اعلام کرد توان نیروهایش در مقایسه با آغاز جنگ افزایش یافته است
بانکوک پست
-بحران افزایش هزینههای انرژی تشدید شد
-اتاق بازرگانی تایلند درباره مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع غذایی هشدار داد
نیو استریت تایمز
-ترامپ از تشکیل نیروی ویژه برای قطع مسیرهای تأمین کالا و تجهیزات ورودی به ایران خبر داد
-ایران سه نفر را به اتهام انجام عملیات برای اسرائیل و آمریکا در جریان اعتراضات اعدام کرد
تمپو اندونزی
-ترامپ گفت آمریکا ممکن است به نیروی اشغالگر در ایران تبدیل شود
مالایی میل
-خسارت اقتصادی مهدود در سنگاپور به حدود یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار آمریکا رسید
-واشنگتن برای دریافت اطلاعات درباره اسرار هستهای ایران، جایزهای ۲۰ میلیون دلاری تعیین کرد
-زاهد اعلام کرد مالزی آماده کمک به بازسازی لبنان پس از درگیریها است
استریت تایمز
-نخست وزیر: مالزی در کنار لهستان و خانوادههای قربانیان حادثه تیراندازی ایستاده است
استار مالزی
-پلیس بانکوک در آستانه اعتراض به افزایش قیمت سوخت، خیابانهای اطراف ساختمان دولت را مسدود کرد
-تجمع اعتراضی در بانکوک خواستار کاهش قیمت سوخت و برخورد با فساد شد
-انور تیراندازی در لهستان را محکوم کرد؛ خواستار مقابله با افراطگرایی راستگرا شد
مهمترین عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- چین گروه بیستونهم ماهوارههای منظومه اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.
- آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی در شهر تاییوان استان شانشی پنج کشته برجای گذاشت.
- اجلاس جهانی رسانهها در پکن با محور تحول رسانهها در عصر هوش مصنوعی برگزار شد.
- چین بر نقش خود در حفظ صلح و ثبات در دریای چین جنوبی تأکید کرد.
- چین و گابن روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی جامع با آینده مشترک ارتقا دادند.
- گزارشها از تشدید تنشهای آمریکا و ایران و تحولات امنیتی تنگه هرمز خبر میدهد.
روزنامه چاینا دیلی
- چین برای برگزاری انتخابات نمایندگان بیستویکمین کنگره حزب کمونیست، مراحل اجرایی و مقدماتی را آغاز کرد.
- طرح تدوین مقررات جدید برای صادرات فناوری هوش مصنوعی با هدف ایجاد توازن میان امنیت و تجارت آزاد فناوری.
- افزایش استقبال از برندهای داخلی چین و رشد خرید محصولات چینی.
- استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای عملکرد زنجیره تأمین و شبکه لجستیک کشور.
- هنگکنگ در پی تقویت گردشگری با ارزش افزوده بالا و جذب بیشتر گردشگران خارجی است.
- نخستین فضانورد پاکستانی برای مشارکت در مأموریت فضایی آینده چین به ایستگاه فضایی این کشور اعزام خواهد شد.
- تشدید تنشهای ایران و آمریکا در پی تحولات نظامی و دریایی اطراف تنگه هرمز
روزنامه گلوبال تایمز
- ژاپن مسئولیت کامل تنش در روابط با چین را بر عهده دارد؛ موضع وزارت خارجه چین در سالگرد اظهارات جنجالی نخستوزیر ژاپن درباره تایوان.
- ثبت رکورد جدید در معرفی محصولات و فناوریهای نوین در نهمین نمایشگاه واردات شانگهای
- چین تحقیقات ضددامپینگ درباره واردات برخی محصولات صنعتی و شیمیایی از اتحادیه اروپا و ژاپن را آغاز کرد.
- تکمیل موفقیتآمیز پرواز آزمایشی سامانه تولید برق بادی هوابرد چین در استان هونان.
- افزایش ذخایر طلا و مواد معدنی راهبردی چین و کشف ذخایر بزرگ ماسه زیرکون در منطقه سینکیانگ.
- برنامه چین برای اعزام فضانورد به ماه و تشریح جزئیات طرح مأموریت سرنشیندار به ماه.
- بررسی پیامدهای فروش موشکهای پاتریوت آمریکا به اوکراین و تأثیر آن بر امنیت اروپا.
سیجیتیان
- چین بیستونهمین گروه ماهوارههای اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.
- نمایشگاه واردات شانگهای به بستری برای معرفی فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، رباتیک و شرکتهای نوآور بینالمللی
- حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاه واردات چین نشاندهنده جذابیت بازار این کشور برای سرمایهگذاری و همکاریهای تجاری است.
- محصولات و برندهای غذایی کشورهای مختلف در نهمین نمایشگاه واردات شانگهای
- چین با توسعه فناوریهای نوین در پی تقویت جایگاه خود در بازار جهانی هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته است.
- عربستان از رهگیری موشکهای شلیکشده از سوی حوثیها به سمت ریاض خبر داد.
روزنامه مردم
- چین برای برگزاری انتخابات نمایندگان بیستویکمین کنگره حزب کمونیست، دستورالعملهای اجرایی جدیدی صادر کرد.
- استان فوجیان در مسیر تبدیل شدن به قطب اصلی جاده ابریشم دریایی قرن بیستویکم گام برمیدارد.
- میزان خرید و جمعآوری غلات پاییزی در چین از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرد.
- درآمد قابل تصرف سرانه ساکنان مناطق روستایی چین در سه فصل نخست سال رشد واقعی ۵.۶ درصدی داشته است.
خبرگزاری سرویس خبری چین
- چین بیستونهمین گروه ماهوارههای منظومه اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.
- شاخص قیمت مصرفکننده چین در اکتبر ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش یافت.
- بیش از ۴۸۰۰ نماد بورسی در آغاز معاملات روز دوشنبه در بازار سهام چین با رشد قیمت مواجه شدند.
- بانک مرکزی چین در عملیات بازار پول روز دوشنبه ۱۸۲ میلیارد یوان نقدینگی از طریق بازخرید معکوس یکشبه به بازار تزریق کرد.
- چین با اجرای سیاستهای جدید به دنبال مقابله با رقابت مخرب قیمتی و ساماندهی بازار است.
روزنامه پکن دیلی
- چین بیستونهمین گروه ماهوارههای اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.
- مقامهای حزب کمونیست چین جزئیات روند انتخاب نمایندگان بیستویکمین کنگره حزب را تشریح کردند.
- شمار قربانیان آتشسوزی ساختمان مسکونی در شهر تاییوان به پنج نفر رسید.
- جایزههای سیوششمین دوره جوایز خبری چین و نوزدهمین دوره جوایز یانگتائو و تائوفن معرفی شدند.
- دونالد ترامپ از تشدید اقدامات دریایی آمریکا علیه ایران و محدودیت ورود و خروج کالا به این کشور خبر داد