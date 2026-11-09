به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

-ترامپ اعلام کرد در صورت پیشرفت مذاکرات، احتمال صدور دستور حمله به ایران بسیار بعید خواهد بود

-پادشاه مالزی اعلام کرد عفو مشروط نجیب کاملاً روشن و بدون ابهام است و نسبت به زیر سؤال بردن آن هشدار داد

-زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در مرکز ژاپن ده‌ها نفر را زخمی کرد

-آمریکا برای مختل کردن مسیر‌های ترانزیت زمینی به ایران، نیروی ویژه‌ای تشکیل داد

-حوثی‌ها مسئولیت حمله به منطقه مالی ریاض را برعهده گرفتند؛ برج آرامکو آسیب دید

-ایران اعلام کرد توان نیروهایش در مقایسه با آغاز جنگ افزایش یافته است

بانکوک پست

-بحران افزایش هزینه‌های انرژی تشدید شد

-اتاق بازرگانی تایلند درباره مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع غذایی هشدار داد

نیو استریت تایمز

-ترامپ از تشکیل نیروی ویژه برای قطع مسیر‌های تأمین کالا و تجهیزات ورودی به ایران خبر داد

-ایران سه نفر را به اتهام انجام عملیات برای اسرائیل و آمریکا در جریان اعتراضات اعدام کرد

تمپو اندونزی

-ترامپ گفت آمریکا ممکن است به نیروی اشغالگر در ایران تبدیل شود

مالایی میل

-خسارت اقتصادی مه‌دود در سنگاپور به حدود یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار آمریکا رسید

-واشنگتن برای دریافت اطلاعات درباره اسرار هسته‌ای ایران، جایزه‌ای ۲۰ میلیون دلاری تعیین کرد

-زاهد اعلام کرد مالزی آماده کمک به بازسازی لبنان پس از درگیری‌ها است

استریت تایمز

-نخست وزیر: مالزی در کنار لهستان و خانواده‌های قربانیان حادثه تیراندازی ایستاده است

استار مالزی

-پلیس بانکوک در آستانه اعتراض به افزایش قیمت سوخت، خیابان‌های اطراف ساختمان دولت را مسدود کرد

-تجمع اعتراضی در بانکوک خواستار کاهش قیمت سوخت و برخورد با فساد شد

-انور تیراندازی در لهستان را محکوم کرد؛ خواستار مقابله با افراط‌گرایی راست‌گرا شد

مهمترین عناوین مهم رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- چین گروه بیست‌ونهم ماهواره‌های منظومه اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

- آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در شهر تای‌یوان استان شانشی پنج کشته برجای گذاشت.

- اجلاس جهانی رسانه‌ها در پکن با محور تحول رسانه‌ها در عصر هوش مصنوعی برگزار شد.

- چین بر نقش خود در حفظ صلح و ثبات در دریای چین جنوبی تأکید کرد.

- چین و گابن روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی جامع با آینده مشترک ارتقا دادند.

- گزارش‌ها از تشدید تنش‌های آمریکا و ایران و تحولات امنیتی تنگه هرمز خبر می‌دهد.

روزنامه چاینا دیلی

- چین برای برگزاری انتخابات نمایندگان بیست‌ویکمین کنگره حزب کمونیست، مراحل اجرایی و مقدماتی را آغاز کرد.

- طرح تدوین مقررات جدید برای صادرات فناوری هوش مصنوعی با هدف ایجاد توازن میان امنیت و تجارت آزاد فناوری.

- افزایش استقبال از برند‌های داخلی چین و رشد خرید محصولات چینی.

- استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای عملکرد زنجیره تأمین و شبکه لجستیک کشور.

- هنگ‌کنگ در پی تقویت گردشگری با ارزش افزوده بالا و جذب بیشتر گردشگران خارجی است.

- نخستین فضانورد پاکستانی برای مشارکت در مأموریت فضایی آینده چین به ایستگاه فضایی این کشور اعزام خواهد شد.

- تشدید تنش‌های ایران و آمریکا در پی تحولات نظامی و دریایی اطراف تنگه هرمز

روزنامه گلوبال تایمز

- ژاپن مسئولیت کامل تنش در روابط با چین را بر عهده دارد؛ موضع وزارت خارجه چین در سالگرد اظهارات جنجالی نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان.

- ثبت رکورد جدید در معرفی محصولات و فناوری‌های نوین در نهمین نمایشگاه واردات شانگهای

- چین تحقیقات ضددامپینگ درباره واردات برخی محصولات صنعتی و شیمیایی از اتحادیه اروپا و ژاپن را آغاز کرد.

- تکمیل موفقیت‌آمیز پرواز آزمایشی سامانه تولید برق بادی هوابرد چین در استان هونان.

- افزایش ذخایر طلا و مواد معدنی راهبردی چین و کشف ذخایر بزرگ ماسه زیرکون در منطقه سین‌کیانگ.

- برنامه چین برای اعزام فضانورد به ماه و تشریح جزئیات طرح مأموریت سرنشین‌دار به ماه.

- بررسی پیامد‌های فروش موشک‌های پاتریوت آمریکا به اوکراین و تأثیر آن بر امنیت اروپا.

سی‌جی‌تی‌ان

- چین بیست‌ونهمین گروه ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

- نمایشگاه واردات شانگهای به بستری برای معرفی فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، رباتیک و شرکت‌های نوآور بین‌المللی

- حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه واردات چین نشان‌دهنده جذابیت بازار این کشور برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری است.

- محصولات و برند‌های غذایی کشور‌های مختلف در نهمین نمایشگاه واردات شانگهای

- چین با توسعه فناوری‌های نوین در پی تقویت جایگاه خود در بازار جهانی هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته است.

- عربستان از رهگیری موشک‌های شلیک‌شده از سوی حوثی‌ها به سمت ریاض خبر داد.

روزنامه مردم

- چین برای برگزاری انتخابات نمایندگان بیست‌ویکمین کنگره حزب کمونیست، دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی صادر کرد.

- استان فوجیان در مسیر تبدیل شدن به قطب اصلی جاده ابریشم دریایی قرن بیست‌ویکم گام برمی‌دارد.

- میزان خرید و جمع‌آوری غلات پاییزی در چین از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرد.

- درآمد قابل تصرف سرانه ساکنان مناطق روستایی چین در سه فصل نخست سال رشد واقعی ۵.۶ درصدی داشته است.

خبرگزاری سرویس خبری چین

- چین بیست‌ونهمین گروه ماهواره‌های منظومه اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

- شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در اکتبر ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش یافت.

- بیش از ۴۸۰۰ نماد بورسی در آغاز معاملات روز دوشنبه در بازار سهام چین با رشد قیمت مواجه شدند.

- بانک مرکزی چین در عملیات بازار پول روز دوشنبه ۱۸۲ میلیارد یوان نقدینگی از طریق بازخرید معکوس یک‌شبه به بازار تزریق کرد.

- چین با اجرای سیاست‌های جدید به دنبال مقابله با رقابت مخرب قیمتی و ساماندهی بازار است.

روزنامه پکن دیلی

- چین بیست‌ونهمین گروه ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین زمین را با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

- مقام‌های حزب کمونیست چین جزئیات روند انتخاب نمایندگان بیست‌ویکمین کنگره حزب را تشریح کردند.

- شمار قربانیان آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در شهر تای‌یوان به پنج نفر رسید.

- جایزه‌های سی‌وششمین دوره جوایز خبری چین و نوزدهمین دوره جوایز یانگ‌تائو و تائوفن معرفی شدند.

- دونالد ترامپ از تشدید اقدامات دریایی آمریکا علیه ایران و محدودیت ورود و خروج کالا به این کشور خبر داد

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