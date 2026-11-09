مراسم وداع با پیکر شهید گمنام همزمان با دویست و پنجاه و دومین شب از حماسه مردم آذرشهر در سنگر خیابان با طنین خونخواهی رهبر شهید و بیعت با مقام معظم رهبری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم معنوی مردم شهیدپرور آذرشهر با پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس وداع و حمایت قاطع خود را از امام سیدمجتبی خامنه ای و رزمندگان اسلام اعلام کردند.

مردم قدرشناس و ولایت‌مدار آذرشهر با حضور در این مراسم و استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، بار دیگر ثابت کردند که گذشت زمان نتوانسته است پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت را کمرنگ کند و یاد و نام شهیدان همچنان در قلب مردم این سرزمین زنده است.

حجت‌الاسلام رشتبری امام جمعه آذرشهر در این مراسم، با اشاره به مقام والای شهدا و جایگاه ویژه شهدای گمنام اظهار کرد: شهدای گمنام، نماد اخلاص، فداکاری و ایثار در راه خدا هستند؛ قهرمانانی که بی‌هیچ چشمداشتی از جان خود گذشتند تا عزت، امنیت و استقلال این سرزمین حفظ شود.

وی با قدردانی از حضور حماسی مردم شهرستان آذرشهر در سنگر خیابان گفت: شهدای گمنام در ایام عزای سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مهمانمان شدند و در این ایام طوفانی تزویر و جنگ ادراکی که دشمن در صدد نابودی موجودیت، افکار و عقاید مردم ایران هستند، آمدند تا درس صبر و وفاداری، ایثار، شجاعت وبصیرت و مقاومت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را به ما یادآوری کنند.

حجت الاسلام رشتبری افزود: شهدای گمنام، معماران تمدن بزرگ انقلاب اسلامی و ذخایر خداوند متعال برای روز مبادا هستند که با حضور خود فضای ایثارگری و معنوی را در جامعه تقویت می‌کنند و ایستادگی و مقاومت مردم در سنگر حماسی خیابان را تحسین می‌کنند.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، روز ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و روز ملی ایثار و شهادت از ساعت ۱۰ صبح در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.