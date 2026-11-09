به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میرسامان پیشوایی افزود: طرح «نصیران تولید» با هدف ایجاد ارتباط مستمر و نظام‌مند میان استادان، دانشجویان و صنایع کشور در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفته است؛ این طرح پیش‌تر به‌صورت آزمایشی در تعدادی از دانشگاه‌ها اجرا شده و هم اکنون با بهره‌گیری از تجربیات موفق گذشته، در حال تبدیل شدن به یک طرح ملی است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: در این طرح، دانشجویان پس از ثبت‌نام و انتخاب استاد راهنما، در هفت هفته از صنایع کوچک و متوسط بازدید می‌کنند و با شناسایی سه مسئله یا چالش صنعتی، یکی از آنها را با هدایت تیم‌های مربیگری و داوری برای حل انتخاب می‌کنند.

پیشوایی گفت: هسته‌های مشترک استاد و دانشجو با حمایت بسیج اساتید و گروه‌های جهادی برای حل مسائل واحد‌های صنعتی وارد عمل می‌شوند؛ این اقدام علاوه بر کمک به تولید، زمینه اشتغال دانشجویان، شکوفایی استعداد‌ها و انطباق آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی صنعت را فراهم می‌کند.

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