سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد پس از یک وقفه ۷ ساله، از ۲۲ آبان‌ماه با رویکرد مرجعیت فرهنگی، غرفه‌های تخصصی نشر دیجیتال و نسل زد در یزد آغاز به کار می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هماهنگی برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد با حضور مسئولان استانی برگزار شد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در این نشست گفت: خوشبختانه پس از ۷ سال وقفه، سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد با شعار محوری «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» برگزار می‌شود، شعاری که در شرایط کنونی و با توجه به نیاز جامعه به گفت‌و‌گو، تعامل، همراهی و آرامش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دهستانی با اشاره به رویکرد‌های نوین این دوره از نمایشگاه افزود: در کنار غرفه‌های عرضه کتاب و بازدید عموم به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهیختگان، تمرکز اصلی بر موضوع فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی در حوزه کتاب و کتابخوانی است. بر همین اساس، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی متنوعی در حاشیه نمایشگاه تدارک دیده شده است.

معاون استاندار یزد افزود: امسال غرفه‌های ویژه‌ای نیز به نمایشگاه اضافه شده که به «کتاب‌های تخصصی نسل زد»، «حوزه نشر دیجیتال» و «آثار بین‌الملل» اختصاص دارد؛ چرا که یزد به‌عنوان یک شهر جهانی، باید نگاهی بین‌المللی نیز در حوزه کتاب و کتابخوانی در کنار حفظ فرهنگ و اصالت بومی خود داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم تجلیل از بزرگان ادبی استان اظهار داشت: به بهانه این رویداد، یاد و نام نویسندگان بزرگ یزد همچون زنده‌یاد مهدی آذری یزدی و دیگر چهره‌های برجسته گرامی داشته خواهد شد. همچنین با نگاه عدالت‌محورانه فرهنگی، غرفه‌هایی برای معرفی ظرفیت‌های کتاب و نشر شهرستان‌های استان و کتابخانه‌های بزرگ در نظر گرفته شده است.

دهستانی ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های متولی، از همه فرهیختگان، نویسندگان، اهالی نشر و عموم مردم دعوت کرد تا با حضور پرشور و مشارکت فعال در این رویداد، هم‌افزایی ارزنده‌ای را رقم زده و شایستگی‌های یزد را به‌عنوان «دارالعلم» و «شهر جهانی» به نمایش بگذارند.