به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ چشمه سراب واقع در پارک تفریحی سراب یکی جاذبه‌های گردشگری شهرستان فریدونشهر است که آب این چشمه هرسال در فصل بهار جاری می‌شود، اما بارش‌های مناسب چند روز اخیر موجب جاری شدن دوباره این چشمه شد.

چشمه سراب فریدونشهر پس از طی ۷ کیلومتر به رودخانه چشمه لنگان که یکی از سرشاخه‌های زاینده رود است می‌پیوندد.

این چشمه از دل کوه‌های شمال شهر فریدون‌شهر می‌جوشد و با گذر از میان کوچه‌های شهر در نهایت به سد زاینده‌رود می‌ریزد.

آب چشمه از ذخیره آب‌های زیرزمینی که به سبب بارش برف و باران جاری می‌شود و میزان آب چشمه به میزان بارش باران و برف بستگی دارد.

به طور میانگین میزان دبی خروجی چشمه بین صفر تا ۳۰۰ لیتر بر ثانیه است.