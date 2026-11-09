سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه حفاظت‌شده شاسکوه با مشارکت ۳۵ نفر از محیط‌بانان و علاقه‌مندان به محیط زیست انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات گفت: سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه حفاظت‌شده شاسکوه با حضور ۳۵ نفر از محیط‌بانان و علاقه‌مندان به محیط زیست انجام شد.

صادقی افزود: منطقه حفاظت‌شده شاسکوه با وسعت ۷۱ هزار هکتار، در محدوده شهرستان‌های قائنات و زیرکوه واقع شده و از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش در خراسان جنوبی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه گفت: سرشماری پستانداران شاخص با هدف پایش وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، بررسی تغییرات زیستگاهی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی بهتر در راستای حفاظت از حیات‌وحش انجام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات افزود: سرشماری پستانداران شاخص در ۱۶ منطقه حفاظت محیط زیست استان تا پایان آذر ادامه خواهد داشت.

صادقی گفت: کل و بز، قوچ و‌ میش، آهو، گرگ، کفتار و گربه سانانی مانند پلنگ، گربه پالاس، گربه شنی، گربه وحشی و ... از جمله پستاندارانی هستند که در منطقه حفاظت شده شاسکوه زیست می‌کنند.