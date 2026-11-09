یکی از پرونده‌های اختلاف روستای بهمن‌آباد و بیدخت زیرکوه در خراسان جنوبی با همراهی بزرگان بیدخت به صلح و سازش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ دادستان زیرکوه گفت: با همراهی بزرگان و معتمدان روستای بیدخت، یکی از پرونده‌های مهم و سنگین اختلاف میان دو روستای بیدخت و بهمن‌آباد به صلح و سازش ختم شد.

دهقان افزود: این سازش در پی جلسه دادستان شهرستان با بزرگان و معتمدان بیدخت و با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، جلوگیری از تداوم تنش‌ها و حفظ حقوق و امنیت عمومی طرفین حاصل شد.

وی در این نشست، ضمن دعوت از بزرگان برای ایفای نقش مؤثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش، بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگیری از هرگونه اقدام تنش‌زا تأکید کرد.

دادستان زیرکوه با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت و آرامش مردم از اصول اساسی و اولویت‌های دادستانی است، افزود: حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و میانجی‌گری معتمدان محلی، اقدامی ارزشمند در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از گسترش اختلافات اجتماعی است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و آسایش عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون مماشات برخورد خواهد شد.