به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت زنی در سطح شهرستان به ۲ دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودرو‌های توقیفی پرداخته و موفق شدند ۶۶ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده را بالغ بر ۱۹۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری ۲ متهم و معرفی آنان به مرجع قضایی، تصریح کرد: قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق و دپوی غیرمجاز سوخت، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.