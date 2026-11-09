به گفته مدیرکل صمت آذربایجان غربی؛ ۵۱۲ جواز تأسیس صنعتی در هفت ماه امسال صادر شده، که در مقایسه با پارسال ۲۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در هفت ماه امسال ۵۱۲ جواز تأسیس صنعتی در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سخاوت خیرخواه با اشاره به روند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های صنعتی در استان اظهار کرد: با وجود این تصور که شرایط فعلی کشور ممکن است از انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و دریافت جواز تأسیس بکاهد، آمار افرایشی بیانگر تداوم تمایل سرمایه‌گذاران و وجود ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در استان است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با اشاره به صدور مجوز خودروسازی در استان افزود: سه نوع کامیون کشنده برای تولید آماده می‌شود و صدور مجوز تولید کامیون گازسوز نیز در دست اقدام است.

خیرخواه با اشاره به صدور نزدیک به ۹۹ پروانه صنعتی جدید در استان، احیای معادن راکد را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن اعلام و اظهار کرد: در یک سال گذشته ۳۳ معدن راکد با برگزاری سه مزایده به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و مزایده جدیدی نیز با هدف جذب سرمایه‌گذار و فعال‌سازی سایر معادن راکد برگزار خواهد شد.

وی از آزادسازی سامانه کاداستر برای ثبت محدوده‌های معدنی جدید خبر داد و با اشاره به ظرفیت معادن سنگ تزئینی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی دارای ۱۹۸ معدن سنگ تزئینی است که تاکنون تنها برای ۳۳ معدن واحد فرآوری ایجاد شده و در سایر معادن همچنان خام‌فروشی انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای توسعه واحد‌های فرآوری در جوار معادنی همچون سیلیس و معادن انواع سنگ و سنگ‌های تزئینی به کار خواهیم گرفت تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان فراهم شود.