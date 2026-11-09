سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در دویست‌وپنجاه و دومین شب از تجمعات مردمی در میادین، در جمع مردم مبعوث میدان نبوت تهران حضور یافت و به تبیین علل ناکامی دشمن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سعید جلیلی با اشاره به حضور مستمر ملت ایران در صحنه در بیش از هشت ماه گذشته اظهار داشت: ملت ایران با حضور خود، قدرت و صلابتش را به دنیا نشان داده است. دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در سه روز یا سه هفته کار ایران را یکسره کند، اما در تحقق این هدف شکست خورد و امروز حتی در داخل کشور خود نیز با ناکامی روبه‌روست. این پیروزی ملت ایران است.

وی عامل این پیروزی را ثبات قدم ملت در میدان دانست و گفت: این ایستادگی تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و در بصیرت، هوشیاری و شناخت مشترک مردم نیز ریشه دارد. رزمندگان، سپاه و ارتش با قدرت در میدان ایستادند و عظمت فرزندان این ملت را به نمایش گذاشتند؛ اما در کنار این قدرت نظامی، آگاهی مردم از صحنه و شناخت ترفند‌های دشمن بود که وحدت و انسجام ملی را تقویت کرد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تغییر مواضع آمریکا درباره تنگه هرمز تصریح کرد: حدود ۱۴ تا ۱۶ سال پیش، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تنگه هرمز را جزو منافع حیاتی و خط قرمز این کشور می‌دانست؛ اما امروز همان فرد از حق وتوی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز سخن می‌گوید. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر جایگاه ایران در معادلات جهانی است؛ جایگاهی که حتی دشمنان نیز به آن اذعان دارند و از ایران به‌عنوان یکی از چهار قدرت تأثیرگذار جهان یاد می‌کنند.

وی افزود: در هشت ماه گذشته، دشمن با ملتی روبه‌رو شد که نه‌تنها در میدان ایستاد، بلکه صحنه را به‌خوبی شناخت، مسائل را تحلیل کرد و فریب او را نخورد. تلاش برای فرستادن واسطه و ردوبدل کردن پیام، به‌ویژه در یک ماه و بیست روز اخیر، با هدف کسب دستاوردی برای بهره‌برداری در داخل آمریکا دنبال شد؛ اما هوشیاری مردم و تبعیت آنان از رهبری، اجازه نداد دشمن به هدف خود برسد.

جلیلی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره شکل‌گیری مجموعه‌ای از نقاط عطف که موجب ارتقای ملت ایران شده است، گفت: این فرمایش نشان‌دهنده قرارگیری ملت ایران در یک بزنگاه تاریخی است؛ دشمنی که می‌خواست ریشه ملت را برکند و در سه روز یا سه هفته کار ایران را تمام کند، امروز به قدرت و تأثیرگذاری کشورمان در عرصه جهانی اعتراف می‌کند. اقتدار امروز ایران برآمده از وحدت، بصیرت و مبانی آرمانی و ایمانی مردم است. امام شهید ما قله را به ملت نشان دادند و تأکید کردند که انقلاب به حداقل‌ها اکتفا نمی‌کند. امروز باید با نقش‌آفرینی مردم، گام‌به‌گام به قله‌های پیشرفت نزدیک شویم و امنیت، رفاه، معنویت و تعالی را در تراز ملت ایران محقق کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تناسب عملکرد مسئولان با جایگاه ملت ایران خاطرنشان کرد: سیاست، اقتصاد، رفتار مسئولان و خدمت‌رسانی در کشور باید متناسب با شأن این ملت باشد؛ ملتی مبعوث که در سخت‌ترین شرایط، زیر بمباران و موشک‌باران و حتی در هوای بارانی، همچنان در میدان حضور دارد و بر اصول و آرمان‌های خود پای می‌فشارد. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کوچک‌ترین خطا در این مسیر، ناسپاسی در برابر ملت بزرگی است که این فتوحات را رقم زده است.