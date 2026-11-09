بی توجهی به هشدار‌های هواشناسی و مدیریت بحران شهرستان فریدن موجب آبگرفتگی چادر عشایر در اراضی شهر دامنه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فریدن گفت: با توجه به هشدار‌های هواشناسی پیش از شروع بارش‌ها در چندین نوبت به دامداران و عشایر مستقر در شهرستان فریدن هشدار‌های لازم برای انتقال به مکان‌های مسقف داده شد، اما بی توجهی گروهی از عشایر به این هشدار‌ها موجب آبگرفتگی چادر‌های آنان در اراضی شهر دامنه گردید.

بهرام خواجه‌سعیدی افزود: با شروع بارندگی‌ها در منطقه فریدن تیم مدیریت بحران شهرستان نسبت به انتقال عشایر و بخشی از وسایل آنان به مکان امن اقدام کرد.